https://news.day.az/officialchronicle/1728518.html Анар Алиев освобожден от должности заместителя министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Рагим оглы Алиев освобожден от должности заместителя министра труда и социальной защиты Азербайджанской Республики. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Анар Алиев освобожден от должности заместителя министра труда и социальной защиты населения Азербайджана
Анар Рагим оглы Алиев освобожден от должности заместителя министра труда и социальной защиты Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
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