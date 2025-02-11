https://news.day.az/officialchronicle/1729350.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Верховному лидеру Ирана Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Верховному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Сайеду Али Хаменеи по случаю национального праздника страны - Дня победы Исламской революции. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Верховному лидеру Ирана
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Верховному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Сайеду Али Хаменеи по случаю национального праздника страны - Дня победы Исламской революции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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