Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Верховному лидеру Ирана

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Верховному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Сайеду Али Хаменеи по случаю национального праздника страны - Дня победы Исламской революции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.