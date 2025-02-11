В Азербайджане утверждено Положение об информационной системе "Автоматизированная продовольственная безопасность"

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения об информационной системе "Автоматизированная продовольственная безопасность".

Как сообщает Day.Az, документ был подготовлен в связи с исполнением распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 29 апреля 2019 года № 1143 "Об утверждении Государственной программы по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы", которое предусматривает прозрачность и подотчетность в области продовольственной безопасности, совершенствование системы управления, усиление государственного контроля и подписано с целью обеспечения повышения эффективности проводимых работ.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики должно принять необходимые меры для формирования, ведения, организации и развития Информационной системы "Автоматизированная продовольственная безопасность" (далее − Система) ;

Совместно с министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в соответствии с Концепцией "Правительственное облако" (G-cloud), утвержденной указом Президента Азербайджанской Республики от 3 июня 2019 года № 718, следует принять меры по размещению, ведению и совершенствованию Системы в "правительственном облаке", а также по внедрению Системы в "Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг" и в Государственный реестр информационных систем персональных данных.

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики с учетом части 1 настоящего указа должны обеспечить реализацию мер, вытекающих из требований указа Президента Азербайджанской Республики № 263 от 12 сентября 2018 года об утверждении "Правил формирования, ведения, интеграции и архивации государственных информационных ресурсов и систем" и некоторых мерах, связанных с электронным правительством.

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, министерство внутренних дел Азербайджанской Республики, министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, министерство экономики Азербайджанской Республики, министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики, министерство здравоохранения Азербайджанской Республики, Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики, Государственный комитет по статистике Азербайджанской Республики и юридическое лицо публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" в целях обеспечения доступа к информации, указанной в части 4 Положения, утвержденного частью 1 настоящего указа, через информационную систему электронного правительства, в течение шести месяцев должны принять необходимые меры и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.