https://news.day.az/officialchronicle/1730019.html Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, за отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед ними задач награждаются нижеуказанные военнослужащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики:
Медалью "За Родину"
Бабаев Азер Аладдин оглу - полковник
Гасымов Эльнур Ахмед оглу - полковник
Медалью "За военные заслуги"
Гайгыев Шамиль Махама оглу - майор.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре