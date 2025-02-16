Президент Ильхам Алиев: Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Литвой имеют добрые традиции

Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Литвой имеют добрые традиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева Президенту Литвы Гитанасу Науседе по случаю национального праздника страны.

В письме главы государства, передавшего Гитанасу Науседе и народу Литвы поздравления от себя лично и от имени народа Азербайджана, говорится:

"Дружественные связи и сотрудничество между Азербайджаном и Литвой, которые в этом году будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, имеют добрые традиции. Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия на пути укрепления межгосударственных отношений и расширения сотрудничества в интересах наших народов. В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю литовскому народу постоянного благополучия и процветания".