Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси

19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталью Кочанову.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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