https://news.day.az/officialchronicle/1731478.html Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси - ФОТО 19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталью Кочанову.
Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси - ФОТО
19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталью Кочанову.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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