Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с текущим состоянием мечетей Шаха Аббаса и Гусейния в городе Гянджа

Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили мечети Шаха Аббаса и Гусейния в городе Гянджа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, имам мечети Искендер Мамедов проинформировал Первого вице-президента о мечети Шаха Аббаса.

Было отмечено, что мечеть была построена в 1606 году по приказу сефевидского правителя Шаха Аббаса I на основе проекта архитектора Шейха Бахаддина Мухаммеда Амиля. Мечеть Шаха Аббаса, или Гянджинская Джума-мечеть расположена на левом берегу реки Гянджачай, в историческом центре Гянджи. Она построена в арранском архитектурном стиле XVII века.

Эта историческая мечеть благодаря архитектурной композиции, планировке, конструктивным и художественно-декоративным особенностям хранит традиции средневековой азербайджанской портально-купольной архитектуры. В архитектуре здания, особенно в оформлении купола и порталов, успешно использованы богатые традиции зодчества. В то же время в этом историко-религиозном памятнике нашли отражение лаконизм и выразительность, характерные для арранской архитектурной школы.

Было сообщено, что в 2008 году по инициативе Президента Ильхама Алиева в мечети были проведены реставрационные и ремонтные работы. Во время осмотра мечети были даны очередные поручения по сохранению этого историко-религиозного памятника.

Первому вице-президенту, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и ее дочерям Лейле Алиевой и Арзу Алиевой был преподнесен в дар Священный Коран.

В ходе ознакомления с текущим состоянием мечети Гусейния было сообщено, что этот религиозный памятник, построенный в XIX веке, также известен как мечеть татов. Религиозный очаг функционировал как медресе, а позднее - как мечеть. В настоящее время этот историко-религиозный памятник нуждается в ремонтно-реставрационных работах.

Во время осмотра мечети были даны поручения провести здесь соответствующие работы.

Отметим, что в рамках проекта "Адрес толерантности - Азербайджан" Фонда Гейдара Алиева, придающего особое значение сохранению традиций толерантности в нашей стране, где представители всех религий и этнических групп живут как одна семья в условиях дружбы и согласия, проводятся ремонт и реставрация религиозных памятников, святилищ и мест поклонения, организуются выставки на эту тему.