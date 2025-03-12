https://news.day.az/officialchronicle/1736370.html Президент Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН 12 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН, Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН
12 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН, Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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