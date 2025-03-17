https://news.day.az/officialchronicle/1737771.html Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности ОАО "Азерэнержи" Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Открытого акционерного общества "Азерэнержи". Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, осуществление полномочий общего собрания акционеров в Открытом акционерном обществе "Азерэнержи" возложено на: Президента Азербайджанской Республики:
Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности ОАО "Азерэнержи"
Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Открытого акционерного общества "Азерэнержи".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, осуществление полномочий общего собрания акционеров в Открытом акционерном обществе "Азерэнержи" возложено на:
Президента Азербайджанской Республики:
реорганизация и ликвидация Общества;
создание исполнительного органа Общества;
назначение на должность и освобождение от должности председателя правления Общества и его заместителей;
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С полным текстом указа главы государства можно ознакомиться по ссылке.
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