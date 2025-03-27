https://news.day.az/officialchronicle/1740042.html Президент Грузии поздравил Президента Ильхама Алиева Президент Грузии Михеил Кавелашвили направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
Президент Грузии поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Грузии Михеил Кавелашвили направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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