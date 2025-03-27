Президент Ильхам Алиев: В этом году планируется возвращение в села Кенгерли, Хыдырлы

Это уже 13-й населенный пункт, в который возвращаются бывшие переселенцы. Такие условия в будущем будут созданы для всех переселенцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на встрече с жителями, переселившимися в новые квартиры в селе Сарыджалы Агдамского района.

"Первый населенный пункт после освобождения Агдамского района от оккупации предоставляется в распоряжение бывших переселенцев. Но в этом году агдамцы вернутся и в другие села. В этом году планируется возвращение в села Кенгерли, Хыдырлы, в других селах ведутся строительные работы. Естественно, город Агдам отстраивается с нуля, реконструируется, и он станет одним из красивейших городов нашей страны", - сказал глава государства.