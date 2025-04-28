Президент Ильхам Алиев: Официальный визит Президента Ирана в Азербайджан – проявление высокого уровня наших отношений

Наши народы веками жили в условиях дружбы и братства. На этом прочном фундаменте сегодня развиваются наши межгосударственные отношения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Глава государства отметил, что официальный визит Президента Ирана в Азербайджан - это проявление высокого уровня наших отношений.