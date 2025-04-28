https://news.day.az/officialchronicle/1748416.html Президент Ильхам Алиев: Официальный визит Президента Ирана в Азербайджан – проявление высокого уровня наших отношений Наши народы веками жили в условиях дружбы и братства. На этом прочном фундаменте сегодня развиваются наши межгосударственные отношения. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Президент Ильхам Алиев: Официальный визит Президента Ирана в Азербайджан – проявление высокого уровня наших отношений
Наши народы веками жили в условиях дружбы и братства. На этом прочном фундаменте сегодня развиваются наши межгосударственные отношения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Глава государства отметил, что официальный визит Президента Ирана в Азербайджан - это проявление высокого уровня наших отношений.
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