Владимиру Соловьеву нужно было лучше учить историю - МНЕНИЕ

"Закон этногенеза предполагает, что народы перемещаются, находят новые места проживания, смешиваются с другими народами. Это непреложный закон человеческого существования, человеческого общества. Когда кто-то пытается предъявить претензии, что такой-то народ здесь всегда жил, это вызывает не просто смех, а опасения".

Как передает Day.Az, об этом сказал сайту "Москва-Баку" директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, комментируя псевдоисторические заявления телеведущего Владимира Соловьева, взявшегося доказывать, что армяне в Карабахе "жили всегда".

Заявления о том, что армяне всегда жили в Карабахе - из той же песни. Можно сказать, что Владимир Соловьев просто не в курсе истории или его просто-напросто запутали, считает азербайджанский историк.

"Когда Соловьев говорит про армян, хотелось бы понять, кого именно он имеет ввиду в связи с Нагорным Карабахом. Поясню, что изначально армянами называли представителей любых народов, которые считали себя прихожанами Армяно-григорианской церкви. То есть название "армяне" имело отношение к религиозной составляющей. Сравню, к примеру, мусульманином может быть и тюрок, и араб, и перс, то есть представитель любой национальности. Или, например, католики - католическую веру могут исповедовать не только итальянцы, но и представители других национальностей. Так и "армянами" могли называться и представители курдов, татов, удин, кипчаков. Те армяне, которые проживают на территории современной Армении, - это этнос, имеющий самоназвание "хай".

В целом, в Карабахе армяне изначально жили в небольшом количестве. Я говорю о религиозной группе армяне, а не этнической. В 18 веке значительная часть албанского населения (разные этнические группы, объединенные под албанской церковью) - удины, кипчаки - была армянизирована. Они стали жертвами политических игр больших империй. К 19 веку была уничтожена албанская церковь. И все ее имущество перешло в руки Эчмиадзинской церкви. Здесь начинается история тотальной арменизации Карабаха.

О Карабахе известно с VII века. Название тюркское и означает "Черный сад" (Qara - черный, bag - сад). Соответственно, этимология топонима и свидетельствует о том, что на данной территории жили тюрки. Топоним "Карабах" зафиксирован в многочисленных источниках - арабо-мусульманских, христианских, османских, сефевидских.

Карабах - довольно большая территория между реками Кура и Аракс и граничащая с Грузией, Арменией. Состоит из низинной и нагорной части.

Карабах всегда, независимо от времен, имел стратегическое значение. Разные завоеватели стремились захватить этот регион, через который можно контролировать почти весь Южный Кавказ, поскольку Карабах является сердцем Южного Кавказа.

В 1747 году после убийства иранского Надир-шаха в Азербайджане формируются независимые Гянджинское, Ширванское, Шекинское, Кубинское, Бакинское и другие ханства. Государственный деятель и полководец Панах-али бек Сарыджалы Джеваншир, выходец из знатной карабахской семьи Джеванширов, основывает и Карабахское ханство. Власть в Карабахском ханстве переходит от иранских Каджаров к Джеванширам.

Когда большевикам понадобилось дать армянам автономию, в 1923 году они выделили в азербайджанском Карабахе горную территорию, куда стали переселять армян.

Название "Арцах" действительно исторически существовало. Но называлось так маленькое княжество в составе азербайджанского государства Атабеков. Отметим, что слово "Атабек" также имеет тюркское происхождение - "ата" - "отец", "бек" - правитель, вождь. Тюркское название, где, кстати, правили далеко не армяне. Правителем Арцахского княжества являлся Гасан-Джалал Дола. И снова тюркское происхождение.

"Арцах" не являлся равным Карабаху ни по истории, ни по площади. Это все равно, что говорить, что Москва по площади равна России. Есть несколько версий происхождения топонима "Арцах". Первое - это удинское слово "арцесун", что значит "садиться". Еще одна, более распространенная трактовка, что топоним происходит от племени саков.

История Карабаха имеет огромное значение для истории всего Азербайджана, азербайджанского народа. Здесь родились известные азербайджанские деятели, внесшие огромный вклад в развитие государства в самых разных сферах. На этой земле родились и развивали свое творчество многие исполнители мугама, в XVIII веке здесь жил и творил знаменитый азербайджанский поэт и визирь карабахского ханства Молла Панах Вагиф.

Таким образом, совершенно очевидно, что Владимир Соловьев просто не знаком с историей азербайджанского Карабаха", - сказал Ризван Гусейнов.