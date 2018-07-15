Российский эксперт прогнозирует прорыв по статусу Каспия на саммите в Астане

Прорыв на саммите в Астане по определению статуса Каспийского моря стоит ожидать, поскольку для этого есть все предпосылки.

Такое мнение высказал в беседе c Day.Az эксперт Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), российский политолог Фархад Ибрагимов.

По его словам, перед подписанием столь важного для всех пяти прикаспийских государств документа будут активные переговоры, и, в первую очередь, они коснутся недопущения в каком-либо виде присутствия тех или иных государств, которые не относятся к Каспийскому региону.

"Полагаю, что на этом активно будут настаивать Россия и Иран. Как известно, Казахстан решил позволить на своих берегах Каспия разместиться американским базам. И учитывая напряженную обстановку в регионе в данный момент, никто не может дать гарантию, чем это может все обернуться впоследствии, даже если Астана всячески утверждает, что никакой опасности этот факт другим странам каспийского бассейна не несет.

С другой стороны, все пять прикаспийских стран подустали от постоянных переносов подписания документа, и я думаю, что предстоящий саммит на уровне глав государств позволит лучше услышать позиции каждой из сторон. Также в рамках диалога будет обсуждаться и судьба трубопровода, который намерен провести Туркменистан по дну Каспия через Азербайджан в обход России. Известно, что Москва была категорически против такого проекта, преследуя свои геоэкономические интересы. Однако сейчас риторика несколько изменилась и, вероятно, Россия не будет на предстоящем саммите резко возражать против подобных проектов. Подписание договора гарантированно состоится в том случае, если Иран согласится с позицией Баку, Москвы, Астаны и Ашхабада разделить Каспийское море по принципу "срединной линии". Иран выступает категорически против заключения двусторонних соглашений", - пояснил Фархад Ибрагимов.

По оценкам эксперта, с учетом того, что у каждой из сторон есть своё видение решения этой проблемы подписание итогового договора также может состояться в случае, если каждая из стран-участниц будет готова пойти на небольшие уступки, в противном случае тупиковое состояние вокруг каспийской проблемы будет продолжаться и дальше.

Отметим, что конвенция о правовом статусе Каспийского моря - это пятисторонний документ между Азербайджаном, Казахстаном, Россией, Туркменистаном, Ираном.

Напомним, что вопрос определения правового статуса Каспийского (который разделен между пятью странами), возник сразу после распада СССР.

Сложность состоит в том, что есть споры относительно его статуса: озеро это или море, разграничение которых регулируется разными положениями международного права. Вопрос о статусе Каспия остается ключевой темой обсуждения на саммитах государств региона. Впервые лидеры пяти стран встретились в 2002 году в Ашхабаде. Второй Каспийский саммит состоялся в Тегеране в 2007-м, третий - в Баку в 2010-м, четвертый - в Астрахани в 2014 году. Следующая встреча ожидается в августе 2018 года в Казахстане.

Матанат Насибова