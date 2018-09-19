Все транспортные коридоры региона пересекаются в Азербайджане

Транспортные артерии, коммуникационные линии всех стран, имеющие международное значение, являются важными составляющими экономики. Без путей сообщения, без реализации транзитного потенциала невозможно думать и рассчитывать на экономический рост.

"С этой точки зрения хотелось бы подчеркнуть, что руководство Азербайджана с 90-х годов приступило к реализации полновесной программы по реконструкции и строительству новых транспортных коммуникаций. Сеть автомобильных, железнодорожных дорог, морских маршрутов очень гармонично вписалась в систему международных координат. Благодаря этому Азербайджан превратился в важное звено в структуре международных маршрутов", - сказал в беседе с Day.Az политолог Тофик Аббасов, комментируя открытие стратегической магистрали Алят-Астара, прошедшее с участием Президента Ильхама Алиева.

По словам политолога, имеющие важное международное звучание транспортные коридоры Север-Юг, Восток-Запад пересекаются в Азербайджане, который оказался готов для осуществления транзитных перевозок, для перевалки интермодальных грузов и в обязательном смысле - для грузов, перевозимых по наземным коммуникациям. Автодороги Азербайджана, путепроводы, мосты, развязки отвечают всем современным стандартам и являются огромным экономическим базисом для роста валютных поступлений и перевозок по трансконтинентальным маршрутам.

"Одним из таких путепроводов является открытая 18 сентября магистраль Астара-Алят. Трасса Астара-Алят представляет собой важную составную часть коридора Север-Юг, который в скором времени будет запущен в полную силу. Не так давно на целевой грант, предоставленный Азербайджаном Ирану, были проведены строительные работы по прокладке части транспортных коммуникаций, которые свяжут север Европы с зоной Персидского залива, и будет налажено железнодорожное сообщение. Параллельно этому создана магистраль с качественным дорожным покрытием, призванная в полной мере инициировать участие Азербайджана во всех трансконтинентальных грузоперевозках", - отметил Аббасов.

Данная магистраль, по его мнению, имеет важное экономическое значение для ближайшего будущего, учитывая, что усилиями ряда стран прорабатывается новый транспортный коридор Юг-Запад, подразумевающий перевалку грузов из зоны Индийского океана через Иран, Азербайджан и Грузию в Западную Европу. В реализации этого проекта крайне заинтересованы и страны Восточной Европы, по территории которых будут проходить участки этого коридора. Принимая во внимание географические особенности коридора, становится очевидным, что Азербайджан помимо своего энергетического потенциала приобретает и особое значение как страна с разветвленной транспортно-коммуникационной сетью, которая является еще одним гарантированным источником преференций для экономики страны, подчеркнул наш собеседник.

"В свете приведенных выше примеров растущего экономического потенциала Азербайджана, необходимо отметить, что все наши соседи крайне удовлетворены взвешенной политикой руководства нашей страны. Азербайджан не стал тупиком, в котором инвестиции не достигают поставленных целей. За годы независимости страна смогла создать и модернизировать разветвленную сеть транспортных коммуникаций, которая обеспечивает высокую пропускную способность и динамизм движения грузов без каких-либо рисков потери или задержки", - резюмировал Тофик Аббасов.

Заур Мехдиев