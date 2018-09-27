Симоньян и ее команда открыто работают против России - ПОДРОБНОСТИ

Не откроем тайны за семью печатями, говоря, что Азербайджан находится в состоянии войны с Арменией, в том числе в информационном поле. Эксперты полагают, что Баку не только с точки зрения военной мощи, но и по части пропаганды превосходит Ереван, а возвращение исконных азербайджанских земель абсолютно превалирует над бесчестной идеологией оккупанта.

Однако, как говорится, голь на выдумки хитра и Армения - блестящий тому пример.

Армянский агитпроп в лучших традициях национального менталитета порой использует нетривиальные решения, циничные и непорядочные, но, что ценнее для них - дармовые и действенные.

В этом смысле весьма примечательна модель поведения интернет-ресурса Sputnik Армения - местного "филиала" Российского информационного агентства Sputnik. Он позиционирует себя как уникальный источник альтернативного новостного и радиовещательного контента. Как декларирует агентство, "Sputnik показывает многополярный мир, где у каждой страны есть свои национальные интересы, культура, история, традиции".

Однако, ереванская редакция агентства, как ни парадоксально, практически сразу, будто по служебному графику, дружно включилась в работу коллективного национального медиаполя, быстро зарекомендовала себя как орудие оголтелой армянской пропаганды, которая безотносительно внутренних политических противоречий регулярно поливает грязью Азербайджан, Турцию и всякого, чья точка зрения не совпадает с их собственной.

Таким образом, благодаря симоньяновским сотрудникам в Ереване на самом деле на это якобы "объективное" СМИ служит уродливой захватнической идеологии армянского национализма, тяготеющего если не к борьбе за мировое господство, то на изрядные куски территорий сопредельных стран и даже относительно далекого Ближнего Востока. Политическая составляющая новостного и аналитического контента Sputnik Армения содержит главным образом материалы, подобранные и оформленные во вред национальным интересам Азербайджана, для легитимации вероломной оккупации его земель, и в целом, в духе и согласно повестке "параллельного мира" идеологов и адептов "Великой Армении".

Примечательно, что, несмотря на ощутимое похолодание между Москвой и Ереваном, наступившее после государственного переворота в Армении, получившего название "бархатной революции", Sputnik-Армения явно "льет воду на мельницу" новоявленного премьер-министра страны Никола Пашиняна. Делается это в соответствии с канонами "объективной журналистики", то есть, избегая в целом откровенной лжи, освещается то, "что нужно", и замалчивается "ненужное". К примеру, публикуя обвинения Пашиняна по карабахской проблеме в адрес Азербайджана относительно нежелания Баку договариваться с марионеточным режимом в Ханкенди, Sputnik-Армения не считает нужным соблюдать элементарные нормы журналистики, предписывающие называть вещи своими именами - в соответствии с международным правом и историческими фактами. Так, невзирая на позицию Москвы, однозначно признающей территориальную целостность Азербайджана, Sputnik-Армения лицемерно забывает, что не существует в природе ни "НКР", ни "Степанакерта", ни такого вымышленного войска, как "Армия обороны Карабаха". В материалах ресурса никогда не упоминаются резолюции Совбеза ООН о необходимости вывода армянских войск с территории Азербайджанской Республики.

На днях Sputnik-Армения опубликовал материал под заголовком "Азербайджану нужны территории, а не народ Нагорного Карабаха": Пашинян в ООН. Очевидная "оксюморонистость" такого утверждения не может не бросаться в глаза. Ведь общеизвестный факт, что Азербайджан в мире признается образцом мультикультурализма, а Армения - моноэтнической страной. Более того, даже в специальных справочниках по географии и антропологии нет ни такой страны, или территориального образования, ни этноса с соответствующим названием. "Профессионалам" Sputnik-Армения, конечно же, известно, что цель Азербайджана всего лишь вернуть захваченные территории, а мнимая угроза физического истребления армянской общины Нагорного Карабаха опасна лишь с точки зрения психической адекватности ее авторов и пропагаторов.

Вопрос "в интересах ли все это Российской Федерации" остается на совести главного редактора Sputnik Маргариты Симоньян - журналиста вполне себе квалифицированного, артистичного, но при этом крайне беспринципного, легко закрывающего глаза на вопиющую ложь и несправедливость, а также очевидный конфликт между фактической деятельностью армянской редакции и национальными интересами России, которым, по сути, она должна если не служить, то во всяком случае не противоречить.

То, что Sputnik - проект политический, бесспорно, сомнений вызывать не должен. Поэтому моральную сторону его откровенно пристрастной деятельности и обсуждать не стоит. Политика с моралью, по определению, не дружат. Однако, ситуация вокруг его работы порочна донельзя. Ведь не секрет, что всесторонне зависимая от России Армения, по большому счету, служит в качестве военной буферной зоны, отдаляющей ее границы от экспансии враждебного блока НАТО. По логике вещей, Москва использует Ереван, в тех или иных своих целях, а последний безоговорочно подчиняется ей, часто в ущерб своему суверенитету. Также не вызывает сомнений, что в интересах Кремля, особенно сегодня, в условиях сирийской войны и украинского кризиса, сохранение мира и стабильности вблизи российских границ. Тем более дико выглядит позиция редакции Sputnik-Армения, неприкрыто выполняющей задачу дестабилизации на Южном Кавказе, однозначно против политической воли Москвы, но в угоду доморощенному национализму и, возможно, неким антагонистам Кремля в самой Российской Федерации.

Р.Рахибоглу