Президент Ильхам Алиев увеличил минимальную зарплату

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об увеличении минимальной ежемесячной заработной платы и внесении изменений в распоряжение "Об увеличении минимальной заработной платы" от 25 декабря 2017 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с первого марта 2019 года размер минимальной ежемесячной заработной платы будет составлять 180 манатов.

Кабинету министров поручено привести в соответствие с распоряжением размеры ежемесячных тарифных заработных (должностных) плат работников, занятых в сферах, финансируемых из госбюджета; в течение одного месяца представить Президенту Азербайджана предложения по приведению размеров ежемесячных тарифных заработных (должностных) плат работников, занятых в сферах, финансируемых из госбюджета; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Согласно распоряжению, ликвидируется первая часть распоряжения "Об увеличении минимальной ежемесячной заработной платы" от 25 декабря 2017 года.

Отметим, что ранее размер минимальной ежемесячной заработной платы составлял 130 манатов.