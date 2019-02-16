Эльман Насиров: Попытки политизировать инцидент между азербайджанцами и чеченцами недопустимы

Целенаправленные попытки определенных сил политизировать инцидент, произошедший на бытовой почве между азербайджанцами и чеченцами в Москве, недопустимы. Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), политолог Эльман Насиров, передает Day.Az.

Депутат добавил, что азербайджанцы и чеченцы испокон веков были дружественными и добрыми соседями: "Нас объединяют исторические добрососедские связи, религия, у нас близкая культура. Мы столетиями жили плечом к плечу, между нами всегда существовали и существуют дружественные связи".

Насиров отметил, что Азербайджан имеет связи сотрудничества со многими субъектами России, в том числе, Чеченской Республики, и между сторонами существуют высокие отношения официального уровня: "Также тесные дружеские отношения поддерживают Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Владимир Путин. Поэтому никто не может разорвать дружбу, если они существуют между государствами, главами государств и народами. Поэтому придавать произошедшему на бытовой почве инциденту другой смысл неправильно, здесь и речи не может быть о столкновении двух народов. Это просто недопонимание, криминальное происшествие на бытовой почве, и подобные факты не могут навредить исторически сложившимся дружественным и братским связям между азербайджанским и чеченским народами".