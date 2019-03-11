Сам факт проведения переговоров на высшем уровне можно только приветствовать, однако заявления, которые делает армянский премьер-министр Никол Пашинян, вызывают сомнения в их продуктивности.

Об этом написал на своей странице в Facebooк депутат Милли Меджлиса, известный политолог Расим Мусабеков.

Как отмечает парламентарий, Пашинян с упорством, достойным лучшего применения, вот уже долгое время талдычит, что без участия представителей Нагорного Карабаха в переговорах достичь результата, невозможно. Де, за него не голосовали армяне Нагорного Карабаха, и потому он не вправе разговаривать от их имени.

"Из Баку же однозначно и на всех уровнях заявили, что за столом переговоров представителей марионеточного сепаратистского режима не потерпят. Москва устами МИД дипломатично заявила, что не имеет возражений, но необходимо согласие Азербайджана, которого, как известно нет и не будет.

В Брюсселе Пашиняну на уровне президента Евросоюза Туска, главы внешнеполитического ведомства ЕС Могерини и еврокомиссара Хана сказали, что предлагаемые Пашиняном изменения переговорного формата отклоняют процесс мирного урегулирования в сторону и поддержку не получат.

Но боюсь, что Пашинян вряд ли восприимчив к внешним оценкам и советам. Как истеричный по характеру и вдобавок склонный к нарциссизму субъект, он свои умозаключения считает априори истинными и убедительными, а любые замечания и возражения отметает с порога. Легкость, с которой Пашиняну удалось свергнуть режим Сержа Саргсяна и самому утвердиться на властной вершине, судя по всему, внушили нынешнему армянскому премьер-министру преувеличенные представления о собственных способностях и ошибочные суждения о границах возможного в политике. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что Пашинян и на предстоящей встрече попытается протиснуть в обсуждение вопрос представительства своих карабахских марионеток.

Придется разъяснить, что первоочередным является превращение шаткого "режима прекращения огня" в завершение войны и достижение прочного мира в условиях взаимной безопасности. Это требует вывода 10-тысячного армянского экспедиционного корпуса с оккупированных азербайджанских территорий. Ведь именно поэтому Баку ведет переговоры с Ереваном.

Что же касается демагогических разглагольствований Пашиняна о том, что нужно услышать голос Нагорного Карабаха, то ему следует напомнить, что его население состоит не из одних армян, но и почти 50 тысяч азербайджанцев, изгнанных из своих домов и лишенных возможности жить на своей земле в мире и безопасности. В будущем обе карабахские общины в диалоге должны определить статус территории, что и предусмотрено переговорным форматом", - написал Расим Мусабеков.

Султан Керим