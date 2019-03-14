Глобальный Бакинский форум уже добился больших успехов. Об этом, как передает Day.Az, в четверг сказал Trend экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев.

Плевнелиев напомнил, что в форуме принимают участие как нынешние, так и бывшие главы государств и правительств, и ведется обмен мнениями по важным для мира вопросам.

Экс-президент подчеркнул, что Азербайджан играет в регионе важную роль.

"Азербайджан является глашатаем мира, толерантности. Во время форума ведется плодотворный обмен мнениями. Считаю, что каждый доволен участием в этом форуме", - сказал Плевнелиев.

Плевнелиев добавил, что Глобальный Бакинский Форум достиг значительного развития и стал важной платформой в мире.

Отметим, что в четверг в Баку начал свою работу VII Глобальный Бакинский форум.

Форум проводится при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви и продлится до 16 марта.

В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют более 500 представителей из 50 стран. Темой VII Глобального Бакинского форума станет "Новая внешняя политика мира".

Участники форума обсудят глобальные политические и экономические проблемы, различные аспекты современных международных отношений и другие вопросы.