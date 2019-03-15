2018 год стал значимым в социально-политической жизни Азербайджана. Об этом в пятницу сказал на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) страны спикер Огтай Асадов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что, как сказал глава государства на заседании Кабмина, посвященном итогам прошлого года, 2018 год стал годом глубоких реформ в Азербайджане.

Асадов сказал, что в результате проделанной в стране работы было обеспечено устойчивое развитие экономики. "Повышение минимальной зарплаты, стипендий и пенсий в начале текущего года, а также решение социальных вопросов - результат проводимой в стране политики. Ведущие организации высоко оценивают эти реформы. В отчете Всемирного банка наша страна по сравнению предыдущими годами поднялась на 22 ступени. В других отчетах позиции Азербайджана также значительно улучшились", - сказал он.