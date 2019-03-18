Интервью Day.Az с известным российским историком и политическим аналитиком Олегом Кузнецовым.

Повестка дня нагорно-карабахского урегулирования сформулирована давным-давно и за последнее время не претерпела никаких существенных изменений или корректировок. Она сводится, по сути, к двум принципиальным вопросам: 1) восстановление территориальной целостности Азербайджана и возвращение под его юрисдикцию оккупированных территорий; 2) гарантии и содержание особого статуса армянского населения Нагорного Карабаха как потенциальных граждан Азербайджана, а также как факультативный пункт этого вопроса - компенсации тем карабахским армянам, кто хочет уехать из Карабаха в случае его мирного возвращения в состав Азербайджана (при решении вопроса военным путем, сами понимаете, речи об этих компенсациях не будет в принципе).

Пока взаимоприемлемые ответы на эти вопросы не будут найдены, ни о каком урегулировании нагорно-карабахского конфликта речи быть не может. Все прочие разговоры об официальных извинениях, покаянии и прощении - все это, извините, пустая демагогия и болтовня, не имеющая никакого реального отношения к делу, за которой маскируется желание оставить все как есть и ничего не менять. Пашинян хотел пойти именно по этому пути в стремлении "заболтать" переговоры, девальвировать их содержание и свести процесс к простому сотрясанию воздуха громкими фразами. Но сделать это, насколько я понимаю, ему не удалось, вот поэтому он и приседает от страха перед будущим.

Лично мне требование Пашиняна о смене формата переговоров не кажется ультиматумом. Лично я считаю, что это требование вызвано его дремучей невежественностью в вопросах мировой политики и болезненно завышенной самооценкой, а также отсутствием реального опыта поведения на международной арене. Как всякий зарвавшийся популист он решил взять "на слабо" и официальный Баку, и МГ ОБСЕ, но, как говорят в этом случае в России, у него "не прокатило", ему очень быстро выстроили стены коридора возможностей, тем самым дав понять, что не он устанавливает правила, и, более того, никогда их устанавливать не будет.

Лично я считаю, что для Пашиняна это скорее плюс, чем минус, так как он прошел курс экстремального обучения, приобрел без штрафов и санкций столь необходимый для него опыт вежливого поведения в мировом сообществе, в результате чего получил импульс и стимул в адекватности и самосовершенствовании. Он ничего по большому счету не потерял, но приобрел. А за стол переговоров он все равно сядет, причем с той повесткой, которую ему определят. Просто у него нет другого выбора.

За последние недели Пашинян получил очень болезненный урок и был вынужден осознать неприятный для себя факт, что реальная политика делается не на уличных митингах, а в тиши высоких кабинетов. Он привык красоваться на виду у многотысячной толпы, черпать в ней силу и подпитываться ее энергией. Но так можно только внутри Армении, а на международной арене такая практика и тактика не только не приветствуется, но с порога и очень жестко карается и пресекается.

Армянский премьер, привыкнув внутри страны брать все нахрапом, в международных делах был вынужден столкнуться с непривычной и оттого неприятной для себя ситуацией, когда его поведение альфа-самца в стае обезьян не только никого не экзальтирует, но даже открыто осуждается на полях высокой политики. Пока он был озабочен сохранением за собой захваченной власти внутри Армении, ухмылки и насмешки в его адрес за пределами страны его по большому счету не волновали, так как он шел к своей цели. Но теперь, когда он стал абсолютно легитимным главой государства, это его начинает задевать, так как за пределами Армении к нему относятся со снисходительным презрением как к неотесанной деревенщине.

Сейчас у Пашиняна появилось свободное время, чтобы посмотреть на себя со стороны, как он выглядит на фоне нормальных людей вне традиционного армянского социума, и в реальности получается, что выглядит он далеко не очень... И высказываемые им инициативы особо никому не интересны, так как мировая дипломатия руководствуется веками устоявшимися традициями и правилами делового этикета, а не революционной целесообразностью. Поэтому среди всех остальных глав государств он выглядит белой вороной, что его и пугает, и раздражает одновременно.

Словом, нет ничего удивительного в его реакции на полученный от МГ ОБСЕ болезненный щелчок по носу, дескать, сначала научись ухаживать за бородой и носить костюм, а потом уже начинай устанавливать правила мировой дипломатии.

Лейла Таривердиева