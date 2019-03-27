Азербайджанское государство делает все необходимое для армии. Об этом сказал замминистра обороны, начальник Главного управления по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Замминистра отметил, что, наряду с укреплением материально-технической базы армии, расширяется социальный пакет различных льгот, применяемых к военнослужащим, и выплачиваемых им пособий: "Решаются жилищные и другие проблемы, проблемы медобеспечения военнослужащих, их семей, в том числе, семей шехидов. За последние 3-4 года перестроено и капитально отремонтировано более 80 процентов военных городков и баз, и теперь они отвечают современным требованиям".

Генерал-лейтенант Велиев добавил, что обновляется и военный арсенал азербайджанской армии, у технологически развитых стран закупается самая последняя военная техника и вооружение: "Наличие современного вооружения - важный показатель, но не менее важны умение, профессионализм и патриотизм личного состава. Сегодня свыше 70 процентов азербайджанской армии состоит из профессиональных военнослужащих. Правильность наших действий показали и апрельские бои 2016 года, и операция в Гюннуте в мае 2018 года".