Как констатируют в Армении, несмотря на апрельский переворот, в вопросах, касающихся армии, никакой революции не произошло. Минобороны, следственные органы и органы власти продолжают замалчивать правду о ситуации в ВС. От новой власти такого поведения никак не ожидали, поэтому каждая негативная новость об армии вызывает возмущение общественности.

Так, недавно разгорелся скандал в связи с утаиванием Минобороны информации об очередной небоевой потере. Факт обнародовали СМИ, после чего МО пришлось оправдываться и объяснять, что гибель солдата в небоевых условиях была скрыта "не по злому умыслу".

Как пишет Epress.am, в Ереване прошли общественные обсуждения, посвященные продолжающемуся беззаконию в армянской армии и сокрытию информации об этом военными властями.

В ходе обсуждений было отмечено, что еще в 2015 году военнослужащий срочной службы Артур Акопян подвергся в военчасти в Мегри пыткам со стороны командира. Акопян утверждал, что за время службы он периодически сталкивался с бесчеловечным отношением. Как следствие, спустя более года у него возникли проблемы с психикой. Парня перевели в военную больницу, позже он демобилизовался. Было заведено уголовное дело, которое, однако, впоследствии закрыли. После ходатайств адвокатов Кассационный суд, тем не менее, признал нарушение права Акопяна на свободу от пыток.

Прокуратура недавно возобновила расследование по делу, но адвокат Хельсинкской ассоциации Ара Гарагезян всерьез обеспокоен тем, что дело отправлено в тот же отдел, который когда-то его и "замял". Для обеспечения эффективного следствия Гарагезян предлагает: дело должна рассмотреть Специальная следственная служба, так как именно она занимается делами о пытках. Кроме того, дело возобновлено не по факту пыток, а по статье "бесчеловечное отношение к подчиненному, избиение".

Правозащитница Жанна Алексанян убеждена, что оборонное ведомство продолжает не обращать должного внимания на жалобы в связи с состоянием здоровья военнослужащих. Во многих случаях, когда солдаты заявляют о наличии проблем со здоровьем, Минобороны без промедления клеймит их симулянтами.

По данным ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, по сравнению с 2017 годом в 2018-ом случаи смерти в результате нарушения режима прекращения огня сократились втрое, вдвое - случаи смерти в результате ДТП, однако более чем на 40% выросла смертность в связи с проблемами со здоровьем.

То есть высокая смертность в армянской армии не идет на спад. Если армянские солдаты умирают не от пули противника, то от рук сослуживцев или болезней.

Алексанян напомнила историю солдата-срочника Армена Озаняна, которого призвали на службу с высоким давлением и поражением центральной нервной системы. Самочувствие парня периодически ухудшалось. Его родители написали письмо в министерство обороны с просьбой перевести Армена в зону, расположенную в низкой местности, чтобы его давление пришло в норму. Вместо этого его отправили на боевые позиции.

Возмутительными участники обсуждений посчитали также пояснения Минобороны по поводу недавнего инцидента в военчасти в Мегри, когда несколько сот военнослужащий попытались уйти в "самоволку" в знак протеста против царящих в части порядков.

Примечательно, что представители МО, военной прокуратуры и СК отклонили приглашение принять участие в обсуждениях.

Султан Керим