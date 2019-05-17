Совет министров иностранных дел ОДКБ 22 мая в Бишкеке обсудит вопрос о назначении нового генерального секретаря организации, заявил исполняющий обязанности генсека Валерий Семериков.

По его словам, следующее заседание совета коллективной безопасности планируется провести также в столице Кыргызстана - 28 ноября, передает Day.Az со ссылкой на sputnik.by.

"Завтра мы проводим внеочередное заседание постоянного совета, где будем обсуждать этот вопрос (назначение генсека ОДКБ - Sputnik) и готовить предложения для внесения на заседании Совета министров, которое пройдет 22 мая", - рассказал Семериков.

Решение будет принято на СМИД для доклада главам государств.

При этом он уточнил, что решится именно вопрос о назначении представителя Беларуси на должность генсека организации.

"С 1 января 2020 года, как это предусмотрено решением совета коллективной безопасности, очередь замещать должность генерального секретаря переходит к Беларуси", - напомнил Семериков.

При этом он подчеркнул, что сейчас данную должность должен занимать представитель Армении.

"22 будет принято окончательное решение. С 1 января однозначно будет представитель Беларуси", - уверенно сказал представитель ОДКБ.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о государственном секретаре Совбеза Беларуси Станиславе Засе, он утвердительно сказал: "Сегодня да".

Семериков пояснил, что от Беларуси на согласование внесена была только одна кандидатура, которое она прошла.

"Многие президенты одобрили эту кандидатуру. Министры иностранных дел соответствующее решение подписали", - заявил он.

Как ранее сообщал Sputnik, на саммите в Астане 8 ноября главы государств решили, что после представителя Армении, который досрочно ушел с поста генсека ОДКБ, его должен занять кандидат от Беларуси. Позднее Лукашенко заявил, что у него есть три возможных претендента на эту должность, но остановился он на кандидатуре Зася.