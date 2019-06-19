В последнее время много говорится о намерении США активизироваться в карабахском урегулировании и противопоставить свою активность лидирующей в этом плане России.

В четверг, 20 июня, в Вашингтоне должна пройти встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна. Ожидается, что с главами МИД двух стран встретится советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

На этом фоне довольно примечательно звучит новость, распространенная Армянским комитетом Америки накануне встречи.

Сообщается, что Палата представителей США одобрила поправку, предлагающую выделить Армении дополнительную финансовую помощь в размере 40 миллионов долларов в рамках бюджета на 2020 финансовый год. За поправку голосования 268 конгрессменов, против - 152.

Западный филиал офиса Армянского Национального Комитета Америки на своей официальной странице в Facebook сообщил, что член Демократической партии, имеющая армянские корни, представитель Комиссии по армянским вопросам Джеки Шпейер получила мощную поддержку как от членов Демократической, так и Республиканской партий относительно своего предложения об увеличении размера финансовой помощи, предоставляемой Армении.

С этой инициативой Канчелян-Шпайер выступила в конце минувшей недели. Данную сумму она предложила выделить на "демократические реформы", учитывая "политические изменения, которые произошли за последний год в Армении".

А в соцсетях, вдобавок к этому, сообщается со ссылкой на тот же АНКА, что одобрена также поправка о выделении 1,5 миллиона долларов на "программу по разминированию и услуги реабилитации" в оккупированном Карабахе.

Отметим, что мольбы об увеличении отчислений для Армении звучат со стороны лобби уже давно. С приходом к власти Дональда Трампа и резким сокращением Америкой подобных "гуманитарных" затрат значительно уменьшилось финансирование Армении. Лобби предпринимало не одну попытку добиться возвращения финансирования.

"Армения заслужила четкого сигнала о том, что США поддерживают ее демократическую трансформацию и предоставят ресурсы для ее достижения", - заявила накануне в Палате представителей Шпайер.

И сегодня этот "четкий сигнал" Ереван, наконец-то, получил.

Почему именно сейчас?

"В последнее время все больше обозначивают себя проблемы между Москвой и Ереваном. Противоречия эти носят непреодолимый характер", - считает азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

По мнению политолога, толчком к решению вопроса финансирования Армении послужил вызов посла России в Армении Сергея Копыркина в МИД РА после его встречи с экс-президентом Робертом Кочаряном. Внешнеполитическое ведомство провело среди российского дипломата "разъяснительную работу" относительно недопустимости его поведения. Кроме того, выступая на съезде правящей партии "Гражданский договор", премьер-министр Никол Пашинян многозначительно заявил, что Армения, мол, не потерпит давления извне.

"На фоне такого явного диссонанса в отношениях Москвы и Еревана увеличение помощи США выглядит своеобразным призом за сопротивление влиянию Москвы. Обычно подобного рода действия, если речь идет об увеличении помощи, мотивируются Штатами. В данном случае, судя по всему, США заинтересованы в поддержании нынешнего правительства Армении на фоне очень серьезных проблем с экономикой, в частности вытекающих из осложнений с Россией. Однако можно не сомневаться, что на данный факт обратят внимание в Москве", - отметил Ильгар Велизаде.

Как бы там ни было, а получила Армения в итоге гораздо меньше того, на что рассчитывало лобби.

Напомним, что в марте этого года сопредседатель Совета попечителей Армянской Ассамблеи Америки (ААА) Ван Крикорян в профильном подкомитете по ассигнованиям Палаты представителей США призвал на 2020 финансовый год предоставить Армении 100 млн. долларов США - для содействия демократии и экономике. Он также попросил, по меньшей мере, 10 млн. долларов США на внешнее стратегическое финансирование и международное военное образование и, как минимум, 25 млн. долларов США на "содействие" оккупированному Карабаху. Последнее обосновывалось тем, что "регион был примером демократии, а также одним из мест, где действует HALO Trust", структура незаконно занимающаяся в настоящее время разминированием на оккупированных территориях Азербайджана.

40 миллионов - это не 100 миллионов. Но хотя бы что-то, рассуждают в Армении.

По признанию самих армянских экспертов, в последнее время в армяно-американских отношениях возникла полная неопределенность, и потому новость о выделении помощи, которой армянство добивалось больше года, стала для многих неожиданностью. Пашинян неоднократно упрекал Штаты за отсутствие инвестиционной и прочей активности и в угоду Москве бахвалился тем, что никто еще в Армении так не критиковал американцев, как он.

Однако последний скандал вокруг встречи российского посла с Кочаряном, похоже, стал, наконец, тем самым долгожданным пропуском к сердцу Штатов. Вызов Копыркина в МИД, а также критика в адрес действий посольства РФ из уст спикера парламента и представителей правящей партии были замечены и отмечены Вашингтоном. Последнее голосование в Палате представителей - своеобразный приз за "шпильку" Москве.

Но тут есть очень важный момент, о котором армянам не стоит на радостях забывать. За происходящим очень внимательно следят в Москве, и из такой "победы" лобби обязательно будут сделаны соответствующие выводы. А покроют ли Армении какие-то 40 американских миллионов потери от проблем с Россией? Вот в чем вопрос.

Зульфугар Ибрагимов