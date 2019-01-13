Ключевой комитет Конгресса США снова возглавил "друг Армении" - но армянам это не поможет

Как-то так получается, что у руководства Комитетом по внешним отношениям Конгресса США с удивительным постоянством оказываются лишь представители армянского лобби. Лица, давно и плодотворно зарабатывающие деньги на ниве армянского агитпропа. Это наводит на определенные мысли. Похоже, что армянская диаспора прочно закрепила этот пост за собой, чтобы выжать из него максимально пользы для армянства. Правда, деньги диаспоры, похоже, тратятся зря.

Как сообщили армянские СМИ со ссылкой на Армянский национальный комитет Америки (АНКА), конгрессмен Элиот Энгель, известный как защитник интересов Армении и оккупированного ею Карабаха, станет председателем Комитета по внешним отношениям в Конгрессе.

Напомним, что ранее этот комитет возглавлял другой одиозный проармянский конгрессмен - Эд Ройс.

Элиот Энгель является членом комитета по армянским вопросам в Конгрессе, пару лет назад они в сотрудничестве с Ройсом породили на свет некий документ, известный как предложения Ройса-Энгеля и предусматривающий размещение стрелковых локаторов вдоль линии соприкосновения в зоне армяно-азербайджанского конфликта. Энгель также активно лоббировал расширение экономических и военных связей между США и Арменией и поддержание страны как регионального убежища для беженцев с Ближнего Востока.

Заметим, что ни по одному из пунктов проармянских предложений успехов достигнуто не было. "Предложения Ройса-Энгеля" продвигались при Бараке Обаме, теперь их пытаются протащить в Конгрессе уже при Дональде Трампе. Ройсу это не удалось, и вся надежда диаспоры ныне на Энгеля. АНКА так и заявляет: Армянский национальный комитет Америки с нетерпением ждет возможности продолжить работу с конгрессменом "в духе сотрудничества", как было при Ройсе. В том числе большие надежды связаны у диаспоры с разрешением вопроса повышения объемов финансовых подачек Еревану и реализацию предложений Ройса-Энгеля по укреплению режима оккупации Нагорного Карабаха.

Напомним, что после разгрома армянской армии в апреле 2016 года, лобби в США бросило все силы на дело предотвращения повторения подобной ситуации. Эта непростая задача была поручена Ройсу и Энгелю, которые начали агитацию среди коллег с призывом присоединиться к двухпартийному призыву, который подразумевает "верховенство США в соблюдении мира на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта". По-видимому, и сами проплаченные конгрессмены, и их спонсоры ушли мыслями в первые десятилетия прошлого века, когда США намеревались взять мандат над Южным Кавказом и разрешать ситуацию между молодыми республиками в интересах появившейся тогда на карте Армении. Тогдашний президент Вудро Вильсон разработал программу, получившую название "арбитраж Вудро Вильсона" и предполагавшую обеспечение армянам руками Штатов выхода к морю. Однако Сенат США большинством голосов отклонил мандат на Армению, и никакой лоббинг не помог.

То же самой Ройс и Энгель предлагают сделать сегодня - волевым решением Конгресса обеспечить диктат американской стороны в карабахском вопросе. Под избежанием насилия и смертей подразумевается легитимизация оккупационного режима, превращение линии соприкосновения в "границу" и лишение Азербайджана права на освобождение своих земель военным путем.

Разумеется, эту программу поддержали Армения и сепаратисты Карабаха. Азербайджан же отказался от подобного "гуманизма".

В диаспоре и лобби продолжают также по сей день жить и воспоминаниями о пресловутой 907-й поправке, которую удалось провести в Конгрессе на заре карабахской войны, когда в Штатах были абсолютно не информированы о происходящем, а фактор Азербайджана еще не стал препятствием для принятия проармянских решений. Теперь все изменилось, и многолетние тщетные попытки господина Ройса оправдать армянские гонорары тому свидетельство.

Так что, возможно, напрасно глава карабахских сепаратистов Бако Саакян вручил "медаль" Элиоту Энгелю во время своего американского вояжа в марте прошлого года. Не стоило, так как он не оправдает надежд и высокого доверия. Ведь ему не удалось добиться успеха даже в таком "элементарном" вопросе, как признание фальшивого геноцида армян". Элиот Энгель неоднократно и безуспешно поднимал "армянский вопрос" и не получал поддержки - Вашингтон по сей день не употребляет в отношении событий 1915 года в Османской империи термина "геноцид". Вряд ли руководство Энгеля Комитетом что-то изменит. Как не изменило руководство Эда Ройса, постоянно призывавшего к разморозке 907-й поправки, как известно, уже достаточно давно замороженной.

Еще одна черта политического портрета Элиота Энгеля - это постоянная готовность половить рыбку в мутной воде. Так, после израильского инцидента с турецким судном "Мави Мармара" в 2010 году, Энгель развернул пропаганду о "враждебном" отношении Турции к Израилю и в этой связи обязанности последнего признать "геноцид армян".

Одним словом, конгрессмен-демократ Энгель находится на армянском довольствии довольно давно, но до сих пор помимо, так сказать, намерений и усилий, не предъявил спонсорам ничего. Его главенство в Комитете, отвечающем за внешнюю политику супердержавы, не поможет армняству продвигать свои интересы в регионе. Хотя бы потому, что в этом регионе есть такая сила .как Азербайджан, который нужен Штатам куда больше бессмысленной Армении.

Зульфугар Ибрагимов