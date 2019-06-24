Главный редактор RT и "Спутник" Маргарита Симоньян высказала в соцсетях свое "бесценное" мнение по поводу событий в Грузии. Следуя традиции своих коллег-армян, заселивших российский эфир и СМИ, Симоньян постаралась предстать перед аудиторией Twitter более русской, чем любой житель РФ русской национальности.

В ответ на заявления грузинского руководства Симоньян выступила с несколькими статусами, в которых постаралась высказаться в адрес Грузии и грузин как можно желчнее и унизительнее. Одним словом, в своем, симоньяновском духе.

Напомним, что после начала протестов в Тбилиси, Маргарита Симоньян поспешила отметиться и прокомментировать ситуацию. Неуместная ирония и попытки проводить параллели с Россией вызвали неприятие пользователей Twitter, которые указали, что "глупость и бестактность должны иметь границы".

Султан Керим