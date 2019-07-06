Российский ресурс russian7.ru опубликовал статью, рассказывающих об армянском теракте в московском метро.

Как передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru, 8 января 1977 года в Москве была осуществлена серия террористических актов. По официальным данным, в результате трех взрывов, совершенных в этот день, 7 человек погибли и 37 получили ранения. Среди погибших и раненых оказались дети. Серия терактов, по понятным причинам, не получившая широкой огласки в советских СМИ, имела большой резонанс на Западе.

Генерал-майор КГБ СССР Вадим Удилов, возглавлявший оперативно-следственную группу по розыску преступников в деле "Взрывники", в своей книге писал, что случившееся потрясло не только общественность Москвы, но и сотрудников Комитета госбезопасности - ни с чем подобным они не сталкивались. Взрыв в московском метро (именно он унес жизни всех семерых погибших), затем бомбы разорвались в продовольственном магазине № 15 на улице Дзержинского и рядом с ГУМом...

Оперативники опросили порядка 500 свидетелей, но ничего ценного для следствия не получили. Исследовались компоненты разорвавшихся бомб. Операция по розыску и поимке террористов-диверсантов была объявлена всесоюзной - сотрудникам КГБ дали указание вести все свои дела в привязке к серии терактов и любую информацию, которая могла быть связана с операцией "Взрывники", сообщать в Москву. Подключились и территориальные органы МВД СССР.

В результате по всему СССР нашли несколько изобретателей самодельных бомб, которые готовили их, чтобы отомстить своим обидчикам, в частности, инспекторам рыбоохраны за незаконную добычу рыбы.

Наконец в Ташкенте у одной из пассажирок стажер КГБ заметил сумку, проходившую по ориентировке (такая же использовалась террористами в метро), оказалось, что ее изготовили в Ереване - в одном из трех городов, фигурировавших в оперативных сводках этого дела по всем вещдокам. Накануне празднования 60-летия Октябрьской революции по личному указанию главного советского чекиста Андропова и на его персональном самолете опергруппа вылетела в Ереван. С террористами они разминулись - те выехали в Москву поездом с партией новых, усовершенствованных бомб.

Пока группа Удилова вместе с армянскими правоохранителями искала террористов в Ереване, диверсанты прибыли с тремя бомбами, начиненными шрапнелью, в столицу СССР. Все 3 бомбы они собирались взорвать на Курском вокзале. Оставив начиненную взрывчаткой с часовым механизмом сумку в зале ожидания, террористы сели в поезд "Москва-Ереван".

По счастливой случайности, взрыва не произошло. Пассажиры, обнаружившие на следующий день бесхозную вещь, отнесли ее в вокзальный опорный пункт милиции; батарея на взрывном устройстве за несколько часов функционирования села, и когда вокзальный милиционер повернул тумблер на бомбе (что должно было, по замыслу преступников, спровоцировать взрыв), механизм не сработал.

Как их поймали

По воспоминаниям Вадима Удилова, исходя из найденных в сумке, где были бомбы, вещей, составили приблизительное описание внешности одного из преступников. Знали, что он едет в Ереван. В итоге с поезда "Москва-Ереван" сняли Степаняна и Багдасаряна, оба ехали без документов, Степанян подходил под предварительно составленное КГБ описание. В Ереване задержанных допросили. Довольно быстро стало понятно, что оба имеют отношение к терактам. Было решено провести серию обысков.

Опергруппе пришлось столкнуться с противодействием правящей верхушки в Армении, отказывающейся верить, что у них в республике действует диверсионно-террористическая группа.

При обысках нашли компоненты для изготовления бомб и вышли на руководителя группы - Степана Затикяна, создателя нелегальной Национальной объединенной партии Армении. Судя по содержанию сохранившейся видеозаписи последнего слова Затикяна на суде, он и его подельники хотели таким способом мстить "жидороссийской империи".

Всех троих в 1979 году расстреляли по приговору суда.