Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил в своем Facebook армянам радостную весть.

"Во время летнего призыва 2019 года на обязательную военную службу было призвано на 15 процентов больше граждан, чем было запланировано. Данный показатель в основном связан с возвращением наших граждан на родину, добровольной явкой, а также другими работами", - написал Ованнисян.

Судя по всему, пресс-секретарь МО хотел этим донести до пользователей успехи политики репатриации, объявленной год назад Николом Пашиняном. Напомним, что премьер-министр, начиная свое правление, обещал армянам массовую репатриацию и резкий рост населения страны. Небольшой плюс демографии, наблюдавшийся после апрельского переворота, очень скоро превратился в минус, когда прибывшие для участия в беспорядках зарубежные армяне стали возвращаться по своим домам.

Пашиняна с Ованнисяном опроверг на днях комиссар по делам диаспоры Заре Синанян, заявивший журналистам, что после "революции" наблюдается индивидуальная репатриация, однако нет притока репатриантов. Синанян признал, что у Армении пока нет соответствующей динамики развития, соответствующих программ по приему репатриантов, чтобы принять десятки тысяч репатриантов.

Как пишет Panorama.am, из Армении продолжается эмиграция в разные страны (в основном в Россию) и по сей день. Причиной тому отсутствие новых рабочих мест, низкий уровень социально-экономического развития.

Бедное население в стране составляет порядка 1 млн. человек, и эти люди при первой же возможности готовы покинуть Армению.

Сам Синанян признается, что Армения на данный момент не готова принять большое число репатриантов. Армения не сможет этого сделать и в ближайшие десятилетия, пока не обеспечит достойную жизнь гражданам РА с тем, чтобы они при первой же возможности не покидали страну. А для этого нужен сильный экономический базис.

Утверждения о том, что проживающие за рубежом обеспеченные армяне, да еще являющиеся гражданами этих стран, оставят бизнес, работу, имущество и на волне революционной эйфории вернутся в Армению, иначе, как популизмом, нельзя назвать, отмечает издание.

Армения стоит на пороге демографического кризиса. Армяне считаются стареющей нацией, на этом фоне необходимо разработать четкую многомиллионную стратегию по исправлению демографической ситуации. Над этой программой должны работать социологи, демографы, экономисты, это должно быть многослойным и комплексным документом, а не сборником популистских заявлений и приглашений переехать в Армению, подчеркивает армянское издание.

Султан Керим