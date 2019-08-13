В ходе этапа "Соревнование по выполнению артиллерийских стрельб", проводимого на военно-морском полигоне в Каспийском море, экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана, участвующие в конкурсе "Кубок моря-2019", выполнили упражнение "Артиллерийская стрельба по малоразмерной морской цели", сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны, передает Day.Az.

В ходе выполнения упражнения в качестве морской цели был использован специально оборудованный корабельный щит. Стрельбы велись из артиллерийских установок на расстоянии около 3000 метров.

Согласно решению международной судейской бригады, команда России с 40 баллами заняла первое, команда Азербайджана с 36 баллами - второе, команда Казахстана с 33 баллами - третье, команда Ирана с 18 баллами - четвертое места.