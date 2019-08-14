Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и остальной руководящий состав министерства посетили ряд строящихся военных объектов в прифронтовой зоне.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на минобороны, министру было доложено, что военные городки, которые планируется сдать в эксплуатацию до конца года, будут полностью обеспечены водой, газом, отоплением и другими коммуникационными системами, будут оснащены самыми современными установками, передает Day.Az.

Было отмечено, что в этих военных городках будут построены штабы, офицерские и солдатские общежития, столовые, хранилища для боевой техники и прочие административные здания и сооружения. Также предусмотрено строительство соответствующих объектов быта и общественного питания, в том числе котельных, прачечно-банных комплексов, медицинских пунктов и других инфраструктурных объектов.

Ознакомившись с ходом строительных работ в новой воинской части, Закир Гасанов дал соответствующие поручения по их качественному проведению и своевременному завершению.