Экипажи военных кораблей Азербайджана, России, Ирана и Казахстана, участвующие в конкурсе "Кубок моря-2019", выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным целям.

На этом этапе, после сброса авиабомбы самолетом условного противника на корабль, командам было поручено уничтожение воздушной цели огнем корабельной артиллерии. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны.

Меткость и сноровку экипажей оценивала международная судейская бригада.

По результатам соревнований, азербайджанская команда с 38 баллами заняла первое, Россия с 19 баллами - второе, Иран с 16 баллами - третье, а Казахстан с 12 баллами занял четвертое место.