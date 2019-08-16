https://news.day.az/politics/1147827.html Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих и гражданских работников ГПС
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих и гражданских работников ГПС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских работников Государственной пограничной службы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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