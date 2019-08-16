https://news.day.az/politics/1147895.html Президент Ильхам Алиев: Я уверен, что личный состав органов пограничной охраны и в будущем достойно будет выполнять свои важные обязанности в сфере охраны наших государственных границ Президент Ильхам Алиев поздравил личный состав Государственной пограничной службы по случаю 100-летнего юбилея органов пограничной охраны Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев: Я уверен, что личный состав органов пограничной охраны и в будущем достойно будет выполнять свои важные обязанности в сфере охраны наших государственных границ
Президент Ильхам Алиев поздравил личный состав Государственной пограничной службы по случаю 100-летнего юбилея органов пограничной охраны Азербайджана.
Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.
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