Президент Ильхам Алиев поздравил личный состав Государственной пограничной службы по случаю 100-летнего юбилея органов пограничной охраны Азербайджана.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.

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