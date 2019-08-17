Правильно говорят, что аппетит приходит во время еды. Пойдя на поводу у лобби и выделив Армении дополнительно 40 миллионов долларов, США создали себе проблему - теперь армянство требует еще больше.

Как сообщает verelq.am, Армянский национальный комитет Америки (АНКА) вновь обратился к США с просьбой предоставить Армении грант американской корпорации "Вызовы тысячелетия" в размере 140 млн. долларов. Об этом сообщается на официальном сайте АНКА.

Комитет написал письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой пересмотреть финансовый отчет Всемирного Банка, согласно которому они могут оказывать поддержку лишь странам с "низким" и "низким-средним" уровнем доходов. В отчете отмечается, что Армения с 1 июля 2018 года входит в список стран с "высоким-средним" уровнем доходов, где валовый национальный доход на душу населения превышает 3 895 долларов США.

Возникает вопрос: для чего стране с такими высокими доходами гранты? Если ее ВВП растет как на дрожжах, гуманитарные подачки ей, по идее, ни к чему.

Все дело в том, что озвученный доход на душу населения - это миф официальной статистики. Раздувая показатели, в Армении получают цифры, не соответствующие реальности, но говорящие о больших успехах власти. Однако эти же надуманные показатели не позволяют ей заполучить дармовые 140 миллионов, хотя "Вызовы тысячелетия" как раз подразумевают такие бедствующие в реальности страны, как Армения. Тут армянские власти перемудрили, не рассчитали, и теперь АНКА остается только требовать от США заставить Всемирный Банк пересмотреть условия выдачи грантов по этой программе.

Не слишком ли многого хотят?

Зульфугар Ибрагимов