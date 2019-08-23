В исполнительном секретариате правящей партии "Ени Азербайджан" состоялось совещание с участием первых председателей Сураханинской, Сабунчинской и Пираллахинской районных организаций партии.

Как сообщает в пятницу Trend, выступивший на совещании вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов сказал, что в результате политики Президента Ильхама Алиева Азербайджан успешно развивается, в направлении улучшения уровня жизни граждан предпринимаются значительные шаги. Он довел до внимания, что в начале года главой государства были проведены важные социальные реформы и в результате этого в нашей стране значительно увеличились зарплаты, пенсии и социальные пособия, передает Day.Az.

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