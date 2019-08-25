Завершились командно-штабные учения, проведенные в соответствии с Планом боевого слаживания войск Нахчыванского военного гарнизона на 2019 учебный год, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на минобороны, передает Day.Az.

Согласно плану, трехступенчатые двусторонние командно-штабные учения войск Нахчыванского гарнизона были проведены поэтапно. В рамках учений было осуществлено практическое управление войсками, поднятыми по тревоге и выведенными в районы сосредоточения. Штабами были спланированы оборонительные и наступательные операции на местности. Подразделения, выполнявшие практические действия, провели боевые стрельбы.

В Центре симуляции Нахчыванского гарнизона на компьютерах были отработаны действия войск и совершенствованы навыки командиров по управлению боем.

По завершении учений были проанализированы действия подразделений, отмечены недостатки и уточнены задачи по подготовке к следующим учениям. В целом, в ходе учений были достигнуты все поставленные цели.