https://news.day.az/politics/1154065.html Президент Ильхам Алиев поздравил главу Северной Македонии
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Северной Македонии
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Северной Македонии Стево Пендаровски.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Северной Македонии - Дня независимости.
Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.
В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу мира и благополучия", - говорится в послании.
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