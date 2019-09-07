Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Северной Македонии Стево Пендаровски.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Северной Македонии - Дня независимости.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу мира и благополучия", - говорится в послании.