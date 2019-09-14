Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в субботу побывала в Шамахинском районе, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в центре города Шамаха, возложили к нему цветы.

Затем Мехрибан Алиева встретилась с представителями общественности Шамахи.

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