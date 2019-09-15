Социальная революция, которую проводит Азербайджанское государство, сделает нашу страну ещё сильнее.



Новая модель развития Азербайджана - модель социально ориентированной экономики, уже доказала свою высокую эффективность. Особенность социальной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, в том, что в ее центре стоит гражданин Азербайджана. Еще одним воплощением этой формулы стало решение проблем граждан, пострадавших от разрушительного землетрясения в Шамахинском и Исмаиллинском районах. Как только случилась беда, государство пришло на помощь людям. Президент Ильхам Алиев, Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывали на месте событий, дали указания о незамедлительном оказании людям всей необходимой помощи. И в короткие сроки последствия землетрясения были ликвидированы. Первый вице-президент Мехрибан Алиева накануне осмотрела новые, отремонтированные комфортные дома, построенные для местных жителей. Они обеспечены всем необходимым.



Это еще раз доказывает, что политика Азербайджанского государства всегда была социально ориентированной. Первый вице-президент Мехрибан Алиева подчеркивает это в ходе всех своих встреч с гражданами, в том числе и в ходе поездки в Шамахинский и Исмаиллинский районы. Первый вице-президент Мехрибан Алиева отметила, что основной целью действий, предпринимаемых как Президентом Ильхамом Алиевым, так и правительством, является улучшение социально-экономического положения азербайджанского народа. Жители этих районов восприняли слова Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с большим воодушевлением.



В ходе поездки Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Шамахинский и Исмаиллинский районы ярко проявились мультикультурализм и толерантность, присущие Азербайджану. Первый вице-президент Мехрибан Алиева и Лейла Алиева посетили Джума-мечеть в Шамахе, а также побывали в селе Ивановка в Исмаиллинском районе. Имам мечети подарил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой священный Коран, жители села Ивановка тепло встретили Первого вице-президента Азербайджана хлебом и солью. Это показывает, насколько толерантна и мультикультурна наша страна. Поэтому Азербайджан может быть примером для многих стран мира.

Арзу Нагиев, политолог, заместитель генерального директора АМИ Trend