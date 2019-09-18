Яна Батыршина провела мастер-класс в зале Национальной арены гимнастики в Баку - ФОТО
Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, посол Чемпионата мира в Баку Яна Батыршина провела открытый мастер-класс для любителей гимнастики, передает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.
Как и ожидалось, появление заслуженного мастера спорта России в Национальной гимнастической арене в Баку вызвало огромный ажиотаж среди местной публики. Свыше двух десятков будущих гимнасток вместе с родителями с нетерпением ждали гостя.
В начале мастер-класса Батыршина провела разминку вместе с юными гимнастами. Затем каждый из участников продемонстрировал свои навыки обращения с мячом, обручем и лентой.
Далее многократная чемпионка мира показала молодежи, как следует выполнять "прыжок Батыршиной". Она отметила, что у собравшихся ребят имеется огромный потенциал, и выразила уверенность, что впереди их ждет яркое будущее.
По итогам встречи Батыршина сфотографировалась с каждым из участников мастер-класса, а также с их родителями.
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