Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о присвоении группе работников нефтяной промышленности почетного звания "Заслуженный инженер".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджана почетное звание "Заслуженный инженер" присваивается следующим лицам:

Абдурахманову Исмату Абдурахман оглу

Ибадову Фархаду Ибад оглу

Гулиеву Агаширину Симран оглу.