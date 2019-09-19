https://news.day.az/politics/1157962.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоил группу работников нефтяной промышленности почетного звания "Заслуженный инженер"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоил группу работников нефтяной промышленности почетного звания "Заслуженный инженер"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение о присвоении группе работников нефтяной промышленности почетного звания "Заслуженный инженер".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджана почетное звание "Заслуженный инженер" присваивается следующим лицам:
Абдурахманову Исмату Абдурахман оглу
Ибадову Фархаду Ибад оглу
Гулиеву Агаширину Симран оглу.
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