https://news.day.az/politics/1158248.html Президент Ильхам Алиев наградил Низами Джафарова орденом "Шохрат"
Президент Ильхам Алиев наградил Низами Джафарова орденом "Шохрат"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Низами Гулу оглу Джафарова орденом "Шохрат" за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана и заслуги в развитии науки.
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