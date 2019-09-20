Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Низами Гулу оглу Джафарова орденом "Шохрат" за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана и заслуги в развитии науки.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.