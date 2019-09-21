Есть информация, что с января цена на газ на границе может вырасти до 205 долларов, пишет газета "Грапарак".

Издание поинтересовалось у депутата фракции "Мой шаг" Артака Манукяна о том, известно ли ему о таких обсуждениях.

"Знаете, в прошлом также были подобные разговоры: впоследствии на границе и для потребителя эти цены оказались разными", - сказал он.

"Согласно Закону о методологии и энергетике, тариф на газ пересматривается каждые 5 месяцев. Честно говоря, я не в курсе упомянутой вами цифры, но если цена на газ изменится на границе, это автоматически приведет к пересмотру тарифа на газ", - пояснил он.

Между тем, на днях газета "Жоховурд" сообщила, что российские власти до конца года намерены повысить цену на газ для Армении на 30 процентов. Издание отмечает, что Россия не раз намекала на эту возможность в переговорах с армянской стороной.

Напомним, что в конце декабря прошлого года "Газпром" поднял цену на газ, поставляемый в Армению, на 10 процентов - со 150 до 165 долларов.

По мнению специалистов, если повышение продолжится, то удерживать тарифы для населения на прежнем уровне дальше будет уже невозможно.

Султан Керим