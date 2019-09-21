Азербайджан отметил один из важнейших юбилеев в своей новейшей истории: 20 сентября исполнилось 25 лет с даты заключения "Контракта века" - соглашения, которое стало фундаментом развития нашей страны и всего региона на многие десятилетия вперед.

20 сентября 1994 года между Азербайджаном и крупнейшими мировыми компаниями из семи стран мира было подписан контракт на разработку блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" и долевому распределению продукции. Это соглашение было первым подобным, которое подписалала наша страна после восстановления независимости. Его подписанию предшествовали тяжелейшие испытания и беды, обрушившиеся на нашу страну: война и армянская оккупация, внутренние распри, угроза гражданской войны и распада страны. Ситуация стабилизировалась только в 1993 году, после того, как по воле и требованию народа в Баку вернулся Общенациональный лидер Гейдар Алиев. Он не только добился стабилизации внутриполитической обстановки, но и подписания соглашения о режиме прекращения огня в оккупированном Карабахе.



Этим самым Гейдар Алиев создал плацдарм для заключения "Контракта века" - кто бы стал заключать настолько масштабные соглашения, планировать стратегическое сотрудничество на многие годы вперед со страной, раздираемой войной и бандитскими группировками, захватившими власть? Именно возвращение Гейдара Алиева к власти имело решающее значение для возвращения доверия к Азербайджану.



Выступая на торжественной церемонии, посвященной юбилею "Контракта века" и Дню нефтяников, Президент Ильхам Алиев напомнил, что переживаемый в то время экономический и политический кризис был источником большой угрозы.

"Смелость, дальновидность, самоотверженность Гейдара Алиева смогли защитить Азербайджан от всех бед. Был положен конец гражданской войне, Азербайджан вступил на путь реформ. Была принята Конституция независимого государства. Незаконные вооруженные формирования были разоружены, в стране был наведен порядок. Конечно, необходимо было предпринять серьезные шаги, связанные с дальнейшем развитием нашей страны, и подписание "Контракта века" занимает особое место среди этих шагов", - подчеркнул глава государства.

"Контракт века" стал основой нефтяной стратегии Общенационального лидера. Его дальновидность и стратегическое видение будущего нашей страны привели к тому, что страна стала зарабатывать так необходимые ей средства для развития. Заключение "Контракта века" открыло Азербайджану двери в мир, впервые показало нашу страну в качестве надежного, эффективного партнера, который способен брать на себя важнейшие инициативы и обязательства, а также исполнять их в полном объеме.

Благодаря разработке АЧГ наша страна заработала колоссальные финансовые ресурсы. Именно эти ресурсы создали благоприятные условия для восстановления разрушенной войной и междоусобицами страны. Была восстановлена, а чаще с нуля воссоздана вся необходимая инфраструктура, в страну хлынули иностранные инвестиции (а это порядка 80 миллиардов долларов), была сформирована база, позволившая решить социальные вопросы.



Благодаря "Контракту века" Азербайджан превратился в одного из важнейших игроков на энергетическом рынке нашего континента. Были реализованы самые амбициозные инфраструктурные проекты: построен нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, создан Южный газовый коридор, была запущена магистраль Баку-Тбилиси-Карс. Эти проекты сыграли огромную роль в развитии не только Азербайджана, но и всего региона.

Нет сферы, которая бы не преобразилась за эти 25 лет в Азербайджане. И если присмотреться, то в каждом возрожденном селе, каждом благоустроенном дворе, отремонтированной дороге, в каждой сфере нашей жизни можно увидеть следы небывалого развития нашей нефтяной промышленности. В стране была полностью восстановлена, а где-то создана буквально с нуля самая современная социально-экономическая инфраструктура. Была реализована стратегия диверсификации национальной экономики: благодаря последовательным реформам и инвестированию нефтяных доходов в ненефтяные отрасли, доля ненефтяной экономики в ВВП существенно выросла. Целые отрасли, такие как сельское хозяйство и туризм, снова заняли свою значимую долю в экономической жизни страны. Был достигнут качественный рывок вперед в развитии социальных услуг и благосостояния населения. Азербайджану удалось фактически положить конец бедности, уровень которой снизился с 50 до 5 процентов.

Выступая на церемонии, глава государства отметил, что доходы от нефти были использованы в развитии экономики страны. "Полностью была обновлена инфраструктура. Вспомните, в каком состоянии находилась наша инфраструктура в 1994 году, и посмотрите, в каком состоянии она находится сейчас. В то время даже половина Баку не могла получать природный газ. В районах об этом вообще не могло быть и речи. Сегодня газификация в Азербайджане составляет 96 процентов. Мы проложили газовые линии в самые отдаленные горные села, и этот процесс продолжается. Я поручил Государственной нефтяной компании, чтобы эта работа не прекращалась. Правда, 96 процентов - это очень большая цифра. В редких случаях в странах газификация проводится на таком уровне. Но мы должны продолжить ее. В те годы половина нашей страны оставалась без света. Даже в городе Баку был дефицит. Порой даже телевизионные каналы прекращали работу в 12 часов, чтобы граждане меньше пользовались электричеством, так как его не хватало. Сегодня создано уже около 3 тысяч мегаватт новых генерационных мощностей, и мы не только обеспечиваем себя, но и экспортируем", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил и об обновлении дорожной инфраструктуры. "Дороги были в ужасном состоянии. По подсчетам Давосского всемирного экономического форума, Азербайджан сегодня находится на 34-м месте в мировом масштабе по качеству дорог. Большой проблемой была питьевая вода. Сегодня 75 процентов населения постоянно обеспечивается питьевой водой, и этот процесс продолжается", - добавил он.



Амбициозные цели и впечатляющие достижения Азербайджана за эти годы стали реальностью благодаря политике Президента Ильхама Алиева. Его политика стала своего рода продолжением нефтяной стратегии Гейдара Алиева с учетом требований и вызовов нового времени. Благодаря масштабной работе, проводимой под руководством главы государства, Азербайджан многократно приумножил свои успехи. Наша страна стала инициатором и главной движущей силой целого ряда транснациональных проектов, имеющих стратегическую важность для всего континента. Была успешно проведена диверсификация национальной экономики, что позволило сделать страну более устойчивой к глобальным кризисным тенденциям и возродить многие традиционные для Азербайджана отрасли, такие как шелководство, хлопководство, производство вина и многие другие.

Как подчеркнул на церемонии глава государства, доходы от продажи нефти и впредь будут направляться в первую очередь на социальные вопросы, инфраструктурные проекты, диверсификацию экономики, чтобы обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие Азербайджана.

Сегодня, в 2019 году Азербайджан вступает в новый этап своего развития. Наша страна переходит к новой модели государственного развития, которую Президент Ильхам Алиев обозначил как социально-ориентированную экономику. В текущем году был принят целый ряд решений, которые эксперты назвали настоящей социальной революцией. Распоряжениями главы государства за короткий срок несколько раз повышалась минимальная зарплата, значительно выросли стипендии, пенсии и другие социальные выплаты. Конечно, нельзя не отметить беспрецедентные распоряжения по выплате единовременных компенсаций семьям шехидов и решению вопроса проблемных кредитов. Пакет социальных решений Президента Ильхама Алиева коснулся миллионов наших соотечественников, существенно улучшив уровень жизни множества людей.



Перед нынешним Азербайджаном стоят еще более важные и масштабные цели развития, чем 25 лет назад. Основой будущего развития нашей страны станут проекты, которые можно сравнить с "Контрактом века" и по экономическому, и по геополитическому значению. Речь и о продолжении разработки месторождений блока АЧГ до 2050 года, и конечно же, об азербайджанском газе. Азербайджан начал разработку гигантского месторождения "Шах Дениз". Наша страна стоит на пороге вывода собственного газа на европейский рынок. "Южный газовый коридор" позволит Европе диверсифицировать свои источники получения углеводородов и повысить энергобезопасность, а Азербайджану - обрести новый рынок в лице европейских стран. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения уже с прошлого года экспортируется в Турцию путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) газопровода. С готовностью Трансадриатического (TAP) газопровода в 2020 году азербайджанский газ, общие запасы газа которого составляют около трех триллионов кубических метров, потечет на европейский рынок.

Этот прочный и огромный фундамент нашего общего будущего, заложенный благодаря Президенту Ильхаму Алиеву. Южный газовый коридор обеспечит нашей стране стабильные и высокие темпы роста на многие годы вперед. Политика, проводимая главой государства, опирается в первую очередь на национальные интересы Азербайджана и на доверие народа. Жители нашей страны сплочены вокруг Президента Ильхама Алиева и поддерживают проводимую им политику. Это единство власти и народа стало мощной силой, которая движет Азербайджан вперед, к новым достижениям и светлому будущему.





Эмин Алиев

главный редактор Day.Az