Day.Az со ссылкой на Trend представляет выпуск видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" от 22.09.2019.

Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah посвящен деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Другие выпуски видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" можете посмотреть здесь, а также на Youtube-канале АМИ Trend.