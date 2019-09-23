Американский миллиардер-финансист Джордж Сорос хотел встретиться с Николом Пашиняном, но тот ему отказал.

Об этом на пресс-конференции в Лос-Анжелесе поведал сам премьер Армении.

Никол, очень довольный собой, заявил, что Сорос чуть ли не умоляет его о встрече аж с января. Миллиардер хотел встретиться с Пашиняном на полях Давосского форума, но армянский премьер отказал ему. Это был первый отказ.

"Но, честно говоря, мой рабочий график был очень насыщен, и удовлетворить его просьбу о проведении встречи никак не удалось", - сказал Пашинян.

Теперь, в ходе своей поездки в США Пашинян отказал Соросу во второй раз. И снова помешал "насыщенный график".

Причины такой разборчивости в связях, думается, вовсе не в загруженности премьера Армении, а во вполне разумном просчитывании ситуации. Нет никаких сомнений, что за его встречей с Соросом последует негативная реакция из Москвы. Возможно, не открытая и не гласная, но Ереван обязательно ощутит на себе ее сдержанное удивление. Кроме того, встретившись с лицом, финансирующим "цветные революции", Пашинян только подтвердит, что за его "революцией" тоже стояли определенные силы.

С другой стороны, отказав дважды Соросу, армянский премьер раздражает прозападные силы в собственной стране, которые некогда возглавлял он сам. Эта его бравада якобы суверенностью Армении не останется незамеченной и со стороны европейских партнеров. Их реакция, возможно, тоже будет не гласной и не открытой, но обязательно даст о себе знать. Особенно после того, как Пашинян так гордо об этом объявил, и СМИ уже начинают осторожно писать о поражении Запада в Армении.

Будь Никол сообразительным политиком, он не стал бы рассказывать журналистам о своих отказах Соросу. Это было бы очень правильное решение для того, кто пытается балансировать на двух стульях.

Зульфугар Ибрагимов