Некоторое время назад в Сети была опубликована сенсационная аудиозапись, на которой член правления партии Народного фронта Азербайджана (сами они называют его ни много, ни мало Верховным Советом) Рашид Турабов дает указания сетевым троллям, которые работают в азербайджанском сегменте Интернета. Эта аудиозапись сделала актуальными обсуждения о том, каких масштабов достигает сеть троллей, которых контролируют радикалы.

Как сообщает Day.Az, по информации, поступившей в редакцию Milli.Az, в ПНФА действует разветвленная сеть троллей, которая управляется из единого центра. На каждые 15-20 человек назначется своего рода менеджер - "бригадир". Их выбирают из числа партийных функционеров, глав районных партийных организаций и верховного совета партии.

Периодически эти "менеджеры" собираются на закрытые совещания с Али Керимли и получают от него указания. Их главная задача - писать комментарии к статусам Керимли в фейсбуке, максимально делиться этими публикациями, а также устраивать провокации в комментариях к публикациям, критикующим Керимли и ПНФА.



Самое интересное, что каждый тролль управляет 20-30 фейковыми аккаунтами.

Как отметил источник внутри ПНФА, сейчас в сети работает более 400 таких троллей, которыми управляют 30 "бригадиров". Всего в сети радикалов - около 7 тысяч профилей Facebook, большая часть из них - фейковые. Управляет сетью напрямую Али Керимли.

Источник отметил, что отставка оскандалившегося заместителя Керимли, Фуада Гахраманлы, была своего рода политтехнологией, подготовленной самим Керимли.

"После известного обращения Сельджан Ягмур, его дочери и ее видео, Али Керимли встретился с Фуадом Гахраманлы и предложил тому уйти в отставку, продолжив при этом работать в верховном совете ПНФА. Керимли пообещал своему заместителю, что после того, как шумиха утихнет, он сделает Гахраманлы главой этого самого совета. То есть сделает его вторым человеком в партии", - добавил источник.

Стоит отметить, что до сих пор неоднократно и в ПНФА, и вообще в оппозиционном лагере неоднократно происходили такие "отставки". Этибара Мамедова и Лалу Шовкет после их отставок с постов глав своих партий объявляли партийными лидерами,Иса Гамбар ушел с поста башгана "Мусават", но даже не освободил кабинет главы партии - все это яркие примеры таких псевдоотставок.

Источник внутри ПНФА также отметил, что Али Керимли кормит своих троллей особыми обещаниями. Всем им обещаются высокие посты в правительстве "как только ПНФА придет к власти", их семьям якобы будут платить компенсации и оказывать материальную поддержку в случае ареста "троллей", и конечно же, обещают помочь с получением убежища в одной из европейских стран.

На самом деле Али Керимли даже выгодно, чтобы члены его партии, включая сетевых троллей, попадали за решетку, потому что в таком случае ПНФА - конечно, под предлогом материальной помощи - сможет выписать себе очередную порцию грантов. Большая часть получаемых сумм, естественно, идет в карман самому Керимли.