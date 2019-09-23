Если армянский народ потребует у правительства вмешаться во внутренние дела Армянской Апостольской церкви, то власти незамедлительно обсудят это требование и механизмы его практической реализации.

Такое примечательное заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения, иногда либеральная политика правительства Армении ошибочно расценивается некоторыми политическими силами как слабость, и подобные тенденции наблюдаются уже среди некоторых представителей духовенства.

"Они получат серьезный контрудар и будут поставлены на колени в прямом и косвенном смысле того слова. Хочу снова предупредить, чтобы никто наши улыбки и уважение не считал проявлением слабости", - заявил Пашинян.

На этот выпад Пашиняна отреагировал зять экс-президента Сержа Саргсяна, бывший посол в Ватикане Микаел Минасян.

В своем Facebook он написал:

"В своем вчерашнем слове в Соединенных Штатах Америки он пригрозил, что "поставит на колени" Армянскую Апостольскую Церковь... Мы этого не допустим. Будут сломаны колени всех, пытающихся "поставить на колени" Армянскую Апостольскую Церковь... Он злой и полон ненависти: такова его суть. Под шумным словом и "высокими идеями", как оказалось, скрываются самая примитивная зависть и несостоявшаяся личность", - цитирует Aysor.

По мнению Минасяна, Пашинян напоминает раковую опухоль с метастазами. И "диагноз пациента ясен. "Опухоль" должна быть удалена".